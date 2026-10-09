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Frank Media

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«Яндекс» сообщил о повреждении дата-центра в Калуге в результате атаки БПЛА

После атаки дрона пострадала часть инфраструктуры дата-центра «Яндекса» в Калуге, несколько модулей ЦОДа полностью выведены из строя, пострадавших нет, сообщили Frank Media в пресс-службе компании.

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