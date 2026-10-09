«Яндекс» сообщил о повреждении дата-центра в Калуге в результате атаки БПЛА

После атаки дрона пострадала часть инфраструктуры дата-центра «Яндекса» в Калуге, несколько модулей ЦОДа полностью выведены из строя, пострадавших нет, сообщили Frank Media в пресс-службе компании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Мелони обвинила п...
- SI США предложили пе...
- К( Избиратели в Моск...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым