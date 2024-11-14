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Во Владивостоке завершен ремонт ливневого коллектора на улице Фадеева

Во Владивостоке завершен ремонт ливневого коллектора на улице Фадеева

Ремонт ливневого коллектора на улице Фадеева во Владивостоке успешно завершен. На данный момент подрядчик готовится к восстановлению благоустройства участка, где пострадала система ливнеотведения после сильных дождей в конце августа, когда уровень воды в речке Объяснения резко поднялся.

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