Во Владивостоке завершен ремонт ливневого коллектора на улице Фадеева

Ремонт ливневого коллектора на улице Фадеева во Владивостоке успешно завершен. На данный момент подрядчик готовится к восстановлению благоустройства участка, где пострадала система ливнеотведения после сильных дождей в конце августа, когда уровень воды в речке Объяснения резко поднялся.