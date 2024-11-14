Во Владивостоке завершен ремонт ливневого коллектора на улице Фадеева

Ремонт ливневого коллектора на улице Фадеева во Владивостоке успешно завершен. На данный момент подрядчик готовится к восстановлению благоустройства участка, где пострадала система ливнеотведения после сильных дождей в конце августа, когда уровень воды в речке Объяснения резко поднялся.
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