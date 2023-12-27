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Общество Украины в 2023 году настигло пять перемен

Общество Украины в 2023 году настигло пять перемен

@ REUTERS/Thomas Peter Tекст: Николай Стороженко Одной из самых существенных перемен 2023 года стали изменения в общественных настроениях жителей Украины.

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