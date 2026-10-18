Сегодня 18 октября. Этот день, когда позитив начнется с маленького шага. ♈️ Овны Овны, перестаньте ждать идеального момента и займитесь тем, что давно просится в ваш список дел.
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