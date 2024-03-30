Форум «Управдом» прошел в Лобне

В здании администрации городского округа Лобня состоялся форум «Управдом». Основной темой обсуждения стало обслуживание газового оборудования, оплата услуг ЖКХ, а также благоустройство и уборка территорий.
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