Как быстро протрезветь после Нового года

Если вы, проснувшись утром, понимаете, что алкоголь у вас в организме еще не рассосался и вы по прежнему пьяны, а через пару часов вам нужно ехать на работу или важную встречу, тогда нужно что-то предпринимать, причем быстро и срочно.
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