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Как быстро протрезветь после Нового года

Как быстро протрезветь после Нового года

Если вы, проснувшись утром, понимаете, что алкоголь у вас в организме еще не рассосался и вы по прежнему пьяны, а через пару часов вам нужно ехать на работу или важную встречу, тогда нужно что-то предпринимать, причем быстро и срочно.

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ВГ
Владимир Гусев
не умеешь пить -не пей
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