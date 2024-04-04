Москва, Псковская область, Мордовия, Татарстан и Кабардино-Балкария примут участников всероссийской олимпиады школьников

Заключительные этапы всероссийской олимпиады школьников по химии, экологии, обществознанию, информатике, итальянскому и китайскому языкам стартуют в Москве, Псковской области, республиках Мордовия, Татарстан и Кабардино-Балкария.
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