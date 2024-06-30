Сборная Англии обыграла Словакию и вышла в четвертьфинал Евро-2024

Сборная Англии по футболу в матче 1/8 финала Евро-2024 обыграла Словакию со счетом 2:1. На гол Ивана Шранца англичане ответили точным ударом Джуда Беллингема на 90+5-й минуте, а также голом Харри Кейна на 91-й минуте.