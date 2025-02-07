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Депутаты Госдумы предложили сделать Пасху и день Святой Троицы выходными

Депутаты Госдумы предложили сделать Пасху и день Святой Троицы выходными

Православные праздники Пасха и день Святой Троицы могут подарить россиянам дополнительные выходные. О подготовке соответствующего законопроекта рассказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия – За правду").

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