Депутаты Госдумы предложили сделать Пасху и день Святой Троицы выходными

Православные праздники Пасха и день Святой Троицы могут подарить россиянам дополнительные выходные. О подготовке соответствующего законопроекта рассказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия – За правду").
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