REUTERSСегодня 17K прочитали 460 человек потеряли за сутки ВСУ на Донецком направлении Западная группировка войск на Купянском направлении нивелировала до взвода, две бронемашины, два автомобиля, САУ «Акация», гаубицу «Мста-Б», три гаубицы Д-20, американскую РЛС AN/TPQ-50.
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