Последние новости о ситуации вокруг Украины на 9 апреля 2024 года: Сколько ждать поражения Украины по версии офицеров ВСУ и как «Искандеры» бьют по военным цехам Киева

REUTERSСегодня 17K прочитали 460 человек потеряли за сутки ВСУ на Донецком направлении Западная группировка войск на Купянском направлении нивелировала до взвода, две бронемашины, два автомобиля, САУ «Акация», гаубицу «Мста-Б», три гаубицы Д-20, американскую РЛС AN/TPQ-50.