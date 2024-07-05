В Чувашии полицейские раскрыли кражи у пожилых жителей Чебоксар, по подозрению в которых задержана злоумышленница из Кировской области

3 июля в отдел полиции № 6 УМВД России по г. Чебоксары обратилась 84-летняя жительница дома по проспекту Мира, которая сообщила о краже кошелька с деньгами, совершенной из ее квартиры неизвестной женщиной.
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