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Культуромания

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В Оренбурге проходит выставка колокольчиков Леонида Шорохова

В Оренбурге проходит выставка колокольчиков Леонида Шорохова

В Оренбургском губернаторском историко-краеведческом музее проходит авторская выставка «Звенящая вселенная — величие России», представляющая персональную коллекцию журналиста, общественного деятеля, члена-корреспондента Петровской академии наук и искусств Леонида Шорохова.

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