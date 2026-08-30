В Оренбурге проходит выставка колокольчиков Леонида Шорохова

В Оренбургском губернаторском историко-краеведческом музее проходит авторская выставка «Звенящая вселенная — величие России», представляющая персональную коллекцию журналиста, общественного деятеля, члена-корреспондента Петровской академии наук и искусств Леонида Шорохова.
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