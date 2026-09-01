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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сун Ядун не сердится на Усмана Нурмагомедова за стычку после боя с Умаром: «Он просто думал, что я хочу на него напасть»

Боец UFC Сун Ядун объяснил стычку с Усманом Нурмагомедовым после боя с его братом Умаром на турнире в Шанхае.

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