Мотострелковый батальон 44-го армейского корпуса ВС РФ стал свидетелем того, как военнослужащие украинской армии расстреливали мирных жителей Курской области, которые пытались эвакуироваться в сторону российских позиций.
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