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«Кровь закипает»: ВС РФ ликвидировали в Курской области причастных к расстрелам мирных жителей бойцов ВСУ

«Кровь закипает»: ВС РФ ликвидировали в Курской области причастных к расстрелам мирных жителей бойцов ВСУ

Мотострелковый батальон 44-го армейского корпуса ВС РФ стал свидетелем того, как военнослужащие украинской армии расстреливали мирных жителей Курской области, которые пытались эвакуироваться в сторону российских позиций.

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Комментарии
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МБ
Михаил Бердников
Работайте,братья,над этим вопросом всерьёз,-ни один террорист не должен перейти границу к Окраине
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12 час.

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