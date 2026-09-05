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Спорт Уик-Энд

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Дочь Семака Майя написала два слова под постом об уходе Андрея Мостового из «Зенита»

Дочь Семака Майя написала два слова под постом об уходе Андрея Мостового из «Зенита»

Майя Гуревич (Семак), дочь главного тренера «Зенита» Сергея Семака, отреагировала на переход вингера Андрея Мостового в «Локомотив» на правах аренды.

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