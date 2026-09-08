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Любитель с металлоискателем обнаружил крупнейший серебряный клад Финляндии

Любитель с металлоискателем обнаружил крупнейший серебряный клад Финляндии

Крупнейший из известных в Финляндии клад серебра позднего железного века обнаружили недалеко от Сюсмя на юге страны.

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