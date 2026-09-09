«Восстание машин» близко: Сотрудник Anthropic уволился из страха перед ИИ

Ведущий исследователь Anthropic уволился, опасаясь уничтожения человечества искусственным интеллектом.
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