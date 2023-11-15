Что нужно знать о ХОБЛ. Врач рассказывает о тяжелом респираторном синдроме

15 ноября отмечается Всемирный день борьбы с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). По данным ВОЗ, ХОБЛ находится на третьем месте среди основных причин смерти людей в мире, при этом количество больных ХОБЛ постоянно растет.
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