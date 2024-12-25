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Корберан из «Вест Бромвича» возглавил «Валенсию»

Корберан из «Вест Бромвича» возглавил «Валенсию»

Новым главным тренером «Валенсии» назначен Карлос Корберан.Новым главным тренером «Валенсии» назначен Карлос Корберан.

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