Mash: В аэропорту Шарм-еш-Шейха рекламный щит упал двух женщин, одна скончалась Обложка © Life.ru / Шедеврум В аэропорту Шарм-еш-Шейха рекламный щит обрушился на двух женщин, ожидавших посадку на рейс в Астану.