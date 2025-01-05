Юрист Хаминский: только подаренная членом семьи квартира не облагается НДФЛ

Дарение недвижимости, транспортных средств или ценных бумаг не будет облагаться налогом, если их получили от членов семьи или близких родственников, а вот в остальных случаях придется заплатить налог на доход физических лиц (НДФЛ).
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