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Бывшие игроки «Хит» обижены на Бэма Адебайо из-за его статуса «избранного»

Как сообщает Барри Джексон из Miami Herald, среди нескольких бывших игроков «Майами» существует «определенный уровень обиды» по поводу положения Бэма Адебайо в организации.

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