Politiсo: США изучают возможность отправки в Киев главы Пентагона или госсекретаря

Администрация президента США обсуждает возможность отправить с визитом в Киев представителя администрации высокого ранга для того, чтобы продемонстрировать поддержку Украины, сообщает американское издание Politico со ссылкой на двух чиновников.
Администрация президента США обсуждает возможность отправить с визитом в Киев представителя администрации высокого ранга для того, чтобы продемонстрировать поддержку Украины, сообщает американское издание Politico со ссылкой на двух чиновников.
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