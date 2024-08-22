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Российскую боевую машину пехоты захотели оснастить мини-беспилотниками

Российскую боевую машину пехоты захотели оснастить мини-беспилотниками

В состав воружения российское боевой машины пехоты БМП-3 захотели внедрить мни-беспилотники. Такое осноащение находится на этапе согласование сообщили в пресс-службе «Высокоточных комплексов» (принадлежит «Ростеху»), передает ТАСС.

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