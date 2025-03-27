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Эксперт Идилов: чистка зубов нерабочей рукой улучшает когнитивные способности

Эксперт Идилов: чистка зубов нерабочей рукой улучшает когнитивные способности

Мозг — это сложнейший орган, который ежедневно обрабатывает гигантские объемы информации. Однако с возрастом его эффективность снижается: ученые установили, что когнитивные функции начинают угасать уже с 27 лет.

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