Китай сокращает добычу угля Китайские власти продолжают последовательную работу по отказу от угля. В текущем году его добыча в стране значительно сократилась.
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Китай сокращает добычу угля Китайские власти продолжают последовательную работу по отказу от угля. В текущем году его добыча в стране значительно сократилась.
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