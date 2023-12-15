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Япония расширила санкции против России, запретив импорт алмазов

Япония расширила санкции против России, запретив импорт алмазов

Власти Японии ввели санкции в отношении 57 компаний из России. Об этом говорится в заявлении японского минэкономики.

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Комментарии
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АндрейБорков
И так, Япония в очередной раз ввела санкции против РФ, предприятий, компаний и граждан. За то не так давно, недели полторы назад РФ и Япония согласовали вылов морепродуктов в исключительных эконом.зонах обоих стран. При этом наших рыболовных судов в этом согласовании несколько десятков, сотни нет, а японских в разы больше, более 600 единиц!!! Какого хера? Японцы до сих пор получают энергоносители по участию в проектах нефти и газа &quot;Сахалин-1&quot; и &quot;Сахалин-2&quot;. Какого хера? Японские компании до сих пор приобретают уголь в Приморье и на Сахалине! Какого хера? Не пора ли выпихнуть самураев из всех этих проектов и концессий? Не пора ли закрыть вообще для япошек Охотское море и морские пути через тер.воды РФ? Не пора ли прекратить поставку ресурсов в Японию? У самих япошек кроме навоза и мутной воды около их островов особо ни чего нет. Не пора ли этим воспользоваться по полной программе? Чего ждем? Мы добренькие? А вот по отношению к нам те же япошки совсем не добренькие!
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