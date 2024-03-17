Экс-глава MI6 прямо признался, что делает Британия против РФ — «Мы ведем серую конфронтацию с Россией»

Британия, наконец, сама призналась, что ведёт с Россией «серую конфронтацию», как они выразились. Особенно интересно, что даже в Москве ничего подобного до сих пор не говорили: то есть сразу видно, кому тут неймётся больше всех, кто первым начал всё это, а кто просто вынужден как-то отвечать.