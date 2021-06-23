Франция и Португалия забили 3 пенальти за игру – это рекорд Евро

Сборные Франции и Португалии сыграли вничью (2:2) на Евро-2020. Три гола из четырех были забиты с пенальти: португальский форвард Криштиану Роналду сделал с точки дубль, а нападающий Карим Бензема с одиннадцатиметровой отметки забил один мяч.