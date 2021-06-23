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Франция и Португалия забили 3 пенальти за игру – это рекорд Евро

Сборные Франции и Португалии сыграли вничью (2:2) на Евро-2020. Три гола из четырех были забиты с пенальти: португальский форвард Криштиану Роналду сделал с точки дубль, а нападающий Карим Бензема с одиннадцатиметровой отметки забил один мяч.

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