Лавров заявил, что Зеленский грубо бросает вызов Трампу. Министр иностранных дел России сделал резкое заявление в Баку после реакции украинского президента на сделку, которую поддерживал американский лидер.
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