В Госдуме предложили ввести четырехдневную рабочую неделю для многодетных родителей

Правда, пока в экспериментальном режиме. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил в экспериментальном режиме предоставить возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю без снижения дохода одному из родителей в многодетной семье, а также одиноким родителям.
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