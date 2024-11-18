В Госдуме предложили ввести четырехдневную рабочую неделю для многодетных родителей

Правда, пока в экспериментальном режиме. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил в экспериментальном режиме предоставить возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю без снижения дохода одному из родителей в многодетной семье, а также одиноким родителям.