Быстров о Миранчуке в статусе запасного: «Ему нужно было валить из «Аталанты» летом. Не знаю, что заставило его остаться»

В текущем сезоне хавбек сыграл за клуб из Бергамо 56 минут, выйдя на замену 3 раза за 9 матчей. «Леха был на своем месте, спокойненько на скамеечке отдыхал [в игре со «Спортингом» – 2:1].
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Президент «Урала» Иванов: «Ельцин дал людям свободу, худо-бедно как-то начал собирать Россию. Его винят в развале страны, но ее не удержал Горбачев»
- Президент «Урала» Иванов о 90-х: «Не скажу, что это было черное время. Тяжелое, но интересное. Страна перестроилась, появилось много возможностей»
- Президент «Урала» о критике арбитров после матча с «Ростовом»: «Да ладно, это же утрированно было. Судей никогда не дисквалифицируют, а нас могут»
Свежие комментарии