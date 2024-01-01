Ну, прикололись создатели фильма, не может быть такого совпадения: в кинофильме 2023 года "По щучьему велению" Емеля попадает, в процессе всех перипетий в Царство Кащея.
Кащей - Емеля
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Ну, прикололись создатели фильма, не может быть такого совпадения: в кинофильме 2023 года "По щучьему велению" Емеля попадает, в процессе всех перипетий в Царство Кащея.
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