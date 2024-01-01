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Кащей - Емеля

Кащей - Емеля

Ну, прикололись создатели фильма, не может быть такого совпадения: в кинофильме 2023 года "По щучьему велению" Емеля попадает, в процессе всех перипетий в Царство Кащея.

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