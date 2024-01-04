Из-за сильных морозов затруднен вывоз отходов на территории трёх районов Карелии

Как сообщил КЭО с 3 января на территории Медвежьегорского, Сегежского и Муезерского районов наблюдаются сложности сбора и вывоза отходов в связи с аномально холодной погодой и температурой ниже климатической нормы.
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