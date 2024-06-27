Лидер правой партии Ле Пен готов предоставить Украине военную поддержку

О готовности оказывать военную поддержку Украине, если это не ухудшит отношения Франции с Россией, заявил лидер правой партии «Национальное объединение» (RN) Жордан Барделла, сообщает 27 июня Financial Times.
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