Занятие по безопасности.

Никогда нельзя быть уверенным, что ребенок, оставшись один дома не решиться поиграть с коробком спичек или зажигалкой, не заинтересуется электрической плитой или чайником, не пойдет самостоятельно на водоем.
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