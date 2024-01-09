В Подольске задерживают ответственных за отсутствие тепла в домах должностных лиц

В Подольске проходят задержания в рамках уголовного дела об отсутствии тепла в жилых домах.В Подольске задержали генерального директора и начальника котельной ЗАО «Климовский специализированный патронный завод».
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