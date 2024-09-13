ГАИ назвала 5 причин, почему машину может уводить в сторону

Проверка ГАИ, фото: njcar.ru Одной из распространённых и потенциально опасных проблем у подержанных автомобилей является отклонение от прямого направления движения, когда неожиданно уводит машину в сторону.
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