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ГАИ назвала 5 причин, почему машину может уводить в сторону

ГАИ назвала 5 причин, почему машину может уводить в сторону

Проверка ГАИ, фото: njcar.ru Одной из распространённых и потенциально опасных проблем у подержанных автомобилей является отклонение от прямого направления движения, когда неожиданно уводит машину в сторону.

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