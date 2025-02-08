В районе автостанции гигантский столб дыма, снаряд ударил возле МФЦ: Мощный взрыв прогремел в Макеевке

В Макеевке прогремел мощный взрыв сообщает источник. По словам очевидцев, в районе автостанции гигантский столб дыма, снаряд угодил в многоэтажку возле МФЦ.
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