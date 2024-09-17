В Ефремове отремонтируют участок канализационного коллектора за 12 миллионов рублей

В Ефремове Тульской области проведут замену аварийного участка канализационного коллектора. На работы из областного бюджета выделили 12 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
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