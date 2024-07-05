Семенов: ракеты ATACMS используются ВСУ для запугивания мирного населения

Киевский режим активно применяет ракеты ATACMS в зоне специальной военной операции. Каких целей Украина при этом придерживается, рассказал командующий войсками ПВО-ПРО — заместитель главкома Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Андрея Семенов.
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