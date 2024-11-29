Мальчика в Кузбассе заставляли есть стиральный порошок и сломали ему ногу

В Кузбассе сожитель матери 12-летнего мальчика сломал ему ногу кочергой за невыполненные домашние дела и заставлял есть стиральный порошок, о чём сообщает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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