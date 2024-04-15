«Ничего не поделаешь»: как живет Диана Гурцкая после внезапной смерти мужа

Певица Диана Гурцкая рассказала, как переживает утрату мужа Петра Кучеренко. Она присутствовала на прощании с оперным певцом Евгением Кунгуровым, где о ее самочувствии и состоянии поинтересовался коллега Феликс Царикати, сообщает издание StarHit.