«Ничего не поделаешь»: как живет Диана Гурцкая после внезапной смерти мужа

Певица Диана Гурцкая рассказала, как переживает утрату мужа Петра Кучеренко. Она присутствовала на прощании с оперным певцом Евгением Кунгуровым, где о ее самочувствии и состоянии поинтересовался коллега Феликс Царикати, сообщает издание StarHit.
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