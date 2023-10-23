Валерий Меладзе раскрыл истинные причины развода брата Константина и Брежневой

О причинах развода певицы Веры Брежневой и композитора Константина Меладзе ходят разные версии. Одна из них связана с политикой, предполагая, что композитор отказался публично поддержать Украину после событий в феврале прошлого года.
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