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СК: причиной смерти детей в Красноярском крае могло стать токсическое вещество

СК: причиной смерти детей в Красноярском крае могло стать токсическое вещество

Три ребенка в Красноярском крае могли умереть из-за отравления токсическим веществом. К такому предварительному выводу следователи пришли, получив результаты судебно-медицинской экспертизы по этому делу, сообщает пресс-служба регионального главкома СК РФ.

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