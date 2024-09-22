СК: причиной смерти детей в Красноярском крае могло стать токсическое вещество

Три ребенка в Красноярском крае могли умереть из-за отравления токсическим веществом. К такому предварительному выводу следователи пришли, получив результаты судебно-медицинской экспертизы по этому делу, сообщает пресс-служба регионального главкома СК РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии