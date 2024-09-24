Воронежский институт опробовал систему видеонаблюдения от билайн бизнес

Воронежский экономико-правовой институт (ВЭПИ) ведет свою деятельность с 1999 года. На сегодняшний день в нем проходят обучение около 5000 студентов, а филиальная сеть охватывает Липецк, Россошь, Орел и Старый Оскол и продолжает расширение на юг РФ.