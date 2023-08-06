На Украине призвали отправить в отставку дисквалифицировавшего Харлан судью

Президент Украинской федерации фехтования (УФФ) Михаил Ильяшев 6 августа призвал технического судью Дитера Ламмера уйти в отставку после скандала о рукопожатии между российской фехтовальщицей Анной Смирновой и украинской саблистской Ольгой Харлан.