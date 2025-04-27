Укравший сумочку у американского министра оказался нелегалом

Подозреваемый в краже сумочки у министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм задержан. Он оказался профессиональным вором и находился в стране незаконно, телеканалу NBC прокурор округа Колумбия Эд Мартин.
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