Армия обороны Израиля заявила о ликвидации ещё одного члена центрального совета «Хизбаллы» Израиль продолжает уничтожать руководство ливанской «Хизбаллы».
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Армия обороны Израиля заявила о ликвидации ещё одного члена центрального совета «Хизбаллы» Израиль продолжает уничтожать руководство ливанской «Хизбаллы».
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