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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Верховный суд Карелии начал процесс о геноциде советского народа

Состоялось первое заседание по делу о военных преступлениях Финляндии в годы Великой Отечественной войны Текст, фото: Елена Малишевская 19 июля в Верховном суде Карелии началось рассмотрение дела по иску республиканской прокуратуры: ведомство требует признать факт геноцида советского народа со стороны Финляндии в годы Второй мировой войны.

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